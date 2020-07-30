الشارقة الخيرية ترصد 1.5 مليون درهم لإعانة 50 حالة من نزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت جمعية الشارقة الخيرية تبرعاً مالياً بقيمة 1.5 مليون درهم لتفريج كربة 50 حالة من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمهددين بالسجن على ذمة قضايا مالية تنفيذية إلى جانب التكفل بالرسوم الإيجارية المتأخرة عن آخرين، تعثروا في الإيفاء بدفعات الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه المستحقة عليهم.

وقال عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة إن هذه المساعدات تأتي لرسم السعادة والبهجة على نفوس هذه الفئات، وهم ذوو الدخل المحدود والمحتاجين، بعد دراسة ملفاتهم من قبل إدارة المساعدات بالجمعية، وتم التكفل برعاية أسرهم لحين الانتهاء من إجراءات خروج عائلهم من المنشآت العقابية والإصلاحية.

وأوضح أن مشروع «تفريج كربة» يعتبر من المشاريع الرائدة، التي تحوز اهتمام وتجاوب أصحاب القلوب الرحيمة، وهو ما يؤكد التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع، ويعزز قيم العطاء التي يتصف بها مجتمع الإمارات.

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