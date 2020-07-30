الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:36 المد الثاني عند 22:21

الجزر الأول عند الساعة 15:22 الجزر الثاني عند الساعة 06:03.

بحر عمان: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند 07:59 المد الثاني عند الساعة 18:39.

الجزر الأول عند الساعة 13:24 الثاني عند الساعة 01:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 33 70 25

دبي 43 34 65 30

الشارقة 43 32 70 35

عجمان 42 33 75 30

أم القيوين 41 31 80 25

رأس الخيمة 43 32 75 35

الفجيرة 40 32 80 35

العين 47 32 60 20

ليوا 48 31 65 15

الرويس 45 30 70 25

السلع 46 33 75 25

دلما 44 32 80 35

طنب الكبرى 39 31 85 40

طنب الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 32 85 40

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