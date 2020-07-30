محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات بعيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة، وكذلك شعوب العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وأنتم بخير.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام ومستقبلنا إلى خير.. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير".

#محمد_بن_راشد كل عام وأنتم بخير .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام ومستقبلنا إلى خير .. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير ...@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ihtRD7Nhad — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020

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