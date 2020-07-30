عيدية «الأضحى».. 500 دعم سكني للمواطنين

المصدر: (دبي -البيان)

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 515 مليوناً و550 ألف درهم، وبذلك يكون إجمالي القرارات الصادرة منذ بداية العام الجاري 2037 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية تقدّر بمليار و784 مليون درهم يستفيد منها المواطنون من كافة إمارات الدولة ومعظمها من مساكن الأحياء السكنية.

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