«خليفة الإنسانية» توزّع 2000 سلة غذائية للأسر المتعففة

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها للأسر المتعففة، وتنفيذ العديد من المبادرات، التي تخدم المجتمع، وآخرها توزيع 2000 سلة غذائية في أبوظبي والعين والظفرة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن «هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة تجاه المجتمع بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، حيث لبت المؤسسة احتياجات بعض الأسر بسلال غذائية متنوعة، تحتوي على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة وبكميات مناسبة تكفي الأسرة لأكثر من شهر، لافتاً إلى أن المؤسسة حرصت عند تسليم السلال الغذائية للمستفيدين على السلامة والصحة العامة، واتخذت التدابير الوقائية».

وأكد المصدر حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على توزيع هذه المساعدات الإنسانية على الأسر المستحقة لتذليل الصعوبات الحياتية أمامهم، منوهاً باستمرار عمل المؤسسة الإنساني على الساحة المحلية ومتابعة الاحتياجات اليومية والمعيشية للعائلات المستهدفة. وشكلت المؤسسة فرق عمل في أبوظبي والعين والظفرة من منسقين ومتطوعين لتنفيذ المشروع، وتم وضع خطة عمل مدروسة بعناية، لضمان سلاسة توزيع السلال الغذائية بأفضل الطرق وخلال دقائق معدودة.

وبدأ فريق مؤسسة خليفة الإنسانية كل في منطقته مبكراً اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي بدأت بالتنسيق مع كل الأطراف وقام بإجراء عملية تعقيم كاملة للمواد الغذائية، وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات ومعقمات وأدوات تطهير.

ومن جهتها ثمنت العائلات المستفيدة من المساعدات الغذائية، جهود الدولة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شاكرين لهم سرعة الاستجابة، من خلال فريق من المتطوعين عملوا على إيصال تلك المساعدات لهم من دون تعب وفي أقصر وقت ممكن.

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