إنشاء «مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كل من وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» اتفاقية تمويل ثلاثية تهدف إلى تأسيس وإدارة مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، والذي سيتم تخصيصه للابتكارات العلمية وإرساء القواعد التي تمكن عملية التطوير في مختلف المجالات البحثية التي تغطي أهم الجوانب المتعلقة بإعداد المشاريع الفضائية في المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الافتراضي بحضور كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة - رئيس وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي للياه سات.

وتكمن أهداف المركز الرئيسة في إعداد القدرات وإنشاء مركز تقني متخصص لتدريب الطلبة الإماراتيين في مجال تصميم الأقمار الصناعية وتصنيعها وإجراء البحوث العلمية في قطاع الفضاء وتطبيقاته وتطوير كفاءات تصنيع الأقمار الصناعية في الدولة، كما سيساهم المركز في تعزيز ريادة الأعمال في قطاع الفضاء من خلال دعم مبادرات علوم وتكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة الإمارات للفضاء والتركيز على تصميم الأقمار الصناعية المصغرة وتركيبها وفحصها بالاستعانة بمختبر الياه سات للفضاء.

وسيضم المركز مختبر الياه سات للفضاء، والذي تأسس في عام 2017 كمحطة مهمة في رحلة الدولة في مجال تصميم الأقمار الصناعية المصغرة وتجميعها وتركيبها وفحصها، كما يحرص المركز على الاستفادة من مرافق المختبر والخبرات التي يحظى بها. لذلك، سيتم من خلاله تصميم وتجميع وتركيب وفحص الأقمار الصناعية المصغرة إضافة لتصنيعها.

وتأتي هذه المبادرة لنقل جهود وأنشطة الفضاء الحالية في جامعة خليفة متمثلة بمختبر الياه سات للفضاء نقلة نوعية، وذلك بإنشاء مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، حيث تم إضافة مجالات التركيز الثمانية التالية إلى جانب تصميم وتصنيع وتجميع وتركيب وفحص الأقمار الصناعية المصغرة: أجهزة الاستشعار، أنظمة التحكم ومعالجة البيانات، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، الروبوتات في مجال الفضاء، الطاقة في مجال الفضاء وأنظمة تخزينها، أنظمة الفضاء الميكانيكية، أنظمة الديناميكية والسيطرة على الأقمار الصناعية، وتصميم وتحليل المهمات الفضائية.

شراكة مثمرة

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «نتطلع إلى شراكة مثمرة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و«الياه سات»، والتي تهدف إلى تعميق اهتمام الأجيال الشابة في التكنولوجيا والابتكار والانخراط في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء بهدف تحقيق رؤية دولتنا للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم في هذا القطاع الحيوي. وتولي قيادتنا الحكيمة اهتماماً بالغاً في تطوير سبل ومرافق البحث العلمي في الدولة وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة التي تعد المحرك الرئيس للمضي قدماً في تحقيق رؤية الحكومة في هذا المجال».

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «تمثل الإنجازات التي حققها قطاع الفضاء الوطني اليوم ترجمة لرؤية حكومية بعيدة المدى لتطوير القطاع وبلورتها للخطط والأجندات الداعمة له. ونحن بدورنا نعمل بشكل متواصل على عقد الشراكات المثمرة، والتي تضيف قيمة لمسيرة القطاع، مع مختلف المؤسسات، وشراكتنا مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و«الياه سات» من شأنها أن تسهم في دعم طموحات الشباب الإماراتي وأحلامه للعمل والإنتاج في قطاع الفضاء، بما يعزز من مكانة الدولة كرائدة في المنطقة والعالم».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن ما ينتج عن هذه الشراكة سيكون له دور كبير في ترسيخ روح المبادرة لدى الشباب ورفع أعداد الكوادر المتخصصة في قطاع الفضاء».

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة التقدم التكنولوجي والمضي قدماً بأهدافها الطموحة في قطاع الفضاء الذي أصبح ضرورة لكل مؤسسة في الدولة. تحرص جامعة خليفة، الأعلى تصنيفاً في الدولة، على تقديم التدريب الأمثل للطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال توفير البنية التحتية المناسبة لعلماء المستقبل ليتسنى لهم تخطي حدود العالم الحالي واكتشاف العالم الجديد».

وأضاف: «يؤكد هذا التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء و«الياه سات» على المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة خليفة كمؤسسة بحثية تركز على التكنولوجيات المتعلقة بالفضاء، وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى بناء رأس المال البشري في أكثر المجالات تقدماً، والتي من شأنها تحقيق التطور العلمي المرجو مستقبلاً».

من ناحيته، قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات»: «بصفتنا اليوم أحد مشغلي الأقمار الصناعية الموثوقين في العالم، تجسد الياه سات أحلامنا في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها مركزاً رائداً في مجال الابتكار التكنولوجي. نحن ملتزمون باستخدام قدراتنا ومكانتنا كرائدين في الصناعة لرعاية شبابنا ودعم إمكاناتهم على نطاق عالمي. حيث إننا من خلال توجيه العشرات من المهندسين الطموحين في مختبر الياه سات للفضاء، اكتشفنا مجموعة هائلة من المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمل على تطويرها بشكل أكبر. ومع تأسيس مركز تكنولوجيا الفضاء والابتكار الجديد، زادت مسؤولية الياه سات كمرشد تكنولوجي، وسنواصل توسيع خبرتنا ودعم الطلاب من خلال التدريب والتوظيف وفرص البحث».

اتفاقية ثلاثية بين وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة والياه سات

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