محمد بن سعود يطّلع على عمل مركز الدارة الحدودي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، بجولة تفقدية في مركز الدارة الحدودي بالإمارة، الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة بسلطنة عُمان الشقيقة.

واطلع سموه على أجهزة الفحص الحديثة في جمرك الدارة، وأنظمة الفحص من خلال استخدام أحدث أجهزة التفتيش المتقدمة فنياً، لمساعدة المفتشين على تأدية مهامهم خصوصاً تلك المتعلقة بإحباط محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة ومكافحة الجريمة المنظمة والغش التجاري، فضلاً عن تسهيل التجارة المشروعة عبــر إجراءات تفتيش جمركي تمتاز بالفعالية والكفاءة.

ورافق سموه خلال الجولة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة.

وكان في استقبال سموه الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي وعدد من المسؤولين في المركز وتفقد سموه عدداً من الأقسام في جمارك الدارة، معبراً عن سعادته بما وصل إليه العمل من تطور وسرعة الإجراءات المتبعة والتسهيلات لمستخدمي منفذ الدارة الحدودي، بما يواكب المكانة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة التعاون المثمر مع بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في المركز ومساهماتها في تسهيل حركة المسافرين بين البلدين الشقيقين وجودة الخدمات المقدمة، والعمل بروح الفريق الواحد، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة، ويعكس الصورة الحضارية للدولة.

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