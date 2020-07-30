حملات على المنشآت الغذائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

واصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملاتها التفتيشية المكثفة على كافة المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، للتحقق من مدى التزامها بتدابير السلامة الغذائية، وتقيدها بالإجراءات الاحترازية المتصلة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جهود

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها ضاعفت من جهودها لضمان حماية صحة المستهلكين، حيث تم عمل حملة تفتيشية موسعة على مدى ثلاثة أيام شملت محلات بيع الخضروات والفواكه ومحلات بيع الحلويات بما فيها الحلويات الشعبية والمحامص، وتم التركيز في الحملة على ضمان التزام المنشآت الغذائية بكافة معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق التدابير الاحترازية لجائحة «كوفيد 19»، وبالنسبة للمحامص تم التركيز خلال الحملة على سلامة المواد الغذائية من ناحية البطاقة الغذائية والعرض والتخزين ومدى صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على التأكد من استيفاء العاملين في المنشآت الغذائية لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية، ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة، والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الجمهور خلال فترة العيد نظراً لما تشهده هذه الفترة من زيادة في الإقبال على هذه المنشآت.

توعية

وبالتزامن مع هذه الحملات التفتيشية تنفذ الهيئة حملات توعوية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام المحلية، حول أهم التدابير الوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل، وتجنب التزاحم في الأسواق، بالإضافة إلى التوعية بأفضل الممارسات المتبعة في تداول وإعداد وتخزين المواد الغذائية.

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