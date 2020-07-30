مواقف الشارقة مجانية خلال العيد

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة، أن المواقف ستكون خاضعة للرسوم في يوم وقفة عرفة ومجانية «أول وثاني وثالث أيام العيد» باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1 و2 و3، وشارع المدينة الجامعية، كما ستستمر البلدية في رصد كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات.

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