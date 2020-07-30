حظر استقبال خدمات التجميل بالمنازل في العين

المصدر: (العين – داوود محمد)

شددت بلدية العين على عدم استقبال خدمات التجميل في المنازل وتم إلزام الصالونات باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة من خلال ارتداء العاملين بها الكمامات والقفازات وتعقيم المعدات والأدوات كمكائن الحلاقة واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل وعدم استخدام المنتجات التجميلية غير المعتمدة أو الخلطات والاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين، بالإضافة إلى تعقيم مكان تقديم الخدمة قبل وبعد كل زبون، والتقيد بإجراءات التباعد الآمن بما لا يقل عن 1.5 متر.

وتم إلزام الصالونات باستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم تقديم الخدمة لأي زبون درجة حرارته أعلى من 37.5، وأيضاً تم التوجيه بإلغاء أماكن الانتظار في الصالونات والمراكز ويتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع ترك الزبون في وضع الانتظار لحين بدء الخدمة. وأكد أحمد نادر، رئيس قسم الأنشطة الصحية في البلدية، أنه تم تنظيم زيارات دورية على الصالونات ومراكز التجميل وفق خطط عمل شهرية لجميع المفتشين وحسب التوزيع الجغرافي لهذه المحلات وعددها 696 صالوناً رجالياً و355 صالوناً نسائياً، ويتم تكثيف الجهود في الزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل الرجالية والنسائية خلال فترة عيد الأضحى عيد الأضحى للتأكد من مدى التزامها بمطابقة الاشتراطات والأساليب الوقائية والاحترازية على مستوى النظافة والتعقيم والتطهير.

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