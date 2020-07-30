64 حافلة لنقل الركاب في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن اكتمال استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير عدد 64 حافلة للخطوط الداخلية في مدينة عجمان بهدف تلبية متطلبات الجمهور ولتحقيق أعلى معدل للرضا عند مستخدمي وسائل النقل العام، وتم تحديد مواعيد انطلاقة رحلات حافلات النقل العام الخاصة للخطوط الداخلية من الساعة السادسة صباحاً إلى منتصف الليل، أما بالنسبة للخطوط الخارجية فتنطلق رحلاتها من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة والنصف مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتقرر أن تحمل الحافلة حمولة لا تتجاوز 50% من سعتها من أجل صحة وسلامة الركاب، كما سيتم عمل النقل البحري وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس «كورونا».

الصحة والسلامة

وقال عمر لوتاه المدير التنفيذي لهيئة النقل في عجمان لـ«البيان»: «تحرص الهيئة على صحة وسلامة جمهورها من خلال التعقيم المستمر لحافلات النقل العام وتقّيد سائقي الحافلات بقواعد الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الهيئة للتأكد من صحة ركاب حافلات النقل العام بشكل مستمر، حيث يتم فحص حرارة جميع الركاب المتنقلين سواء داخل الإمارة أو خارجها في محطات الانتظار وقبل ركوبهم للحافلات، كما تم وضع الإجراءات الخاصة بعمل النقل البحري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب خلال عملية النقل».

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