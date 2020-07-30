إعلان أوقات عمل المراكز الصحية في عيد الأضحى

المصدر: (دبي-البيان)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مواعيد العمل في شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمرافق التابعة لها البالغة 28 مركزاً صحياً أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ اعتباراً من 8 ذي الحجة لعام 1441 هــ، الموافق 30 يوليو الجاري إلى 2 من شهر أغسطس، على أن تستأنف المراكز الدوام الرسمي في أوقات العمل المعتادة بعد عطلة العيد اعتباراً من يوم الاثنين 3 أغسطس، علماً بأن جميع أقسام الطوارئ في كل المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن المراكز الصحية في المناطق الطبية البالغ عددها 28 مركزاً صحياً على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى، وتلبية احتياجات السكان في الإمارات الشمالية، بعد إنهاء الإجراءات التحضيرية وفق الخطة الموضوعة، وضمان جاهزية المراكز الصحية لاستقبال الحالات المختلفة.

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