11 مسلخاً تعمل 16 ساعة في العين

المصدر: العين – داوود محمد

دعت بلدية مدينة العين سكان المدينة لطلب الأضاحي والذبائح من خلال استخدام التطبيقات الذكية، المتمثلة في تطبيق ذبيحتي وغيرها من التطبيقات المعنية، حيث ستقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، مما يمكنهم من تجنب الاختلاط والحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الحالية، حيث سيتم العمل من خلال تجهز 11 مسلخاً تغطي كافة أرجاء المدينة وضواحيها وتعمل على مدار 16 ساعة على فترتين صباحية ومسائية. وقال حسن الكعبي، رئيس قسم المسالخ العامة ببلدية مدينة العين: « إن التطبيقات الذكية ستساهم بدورها في تعزيز مستوى الوقاية وتجنب الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي، حيث توفر خدمات أضحية العيد التي سيتكفل بها الهلال الأحمر في حال التبرع بها من قبل المضحي، وخدمات الذبائح سيتم تجهيزها ضمن مسالخ مدينة العين المعنية بالتعامل مع التطبيقات وتوصيل الذبائح للراغبين من الجمهور مجاناً تيسيراً وحرصا على سلامة المستفيدين».

وأكد جاهزية مسالخ مدينة العين وعددها 11 مسلخاً، خلال عيد الأضحى تسعى لتقديم أرقى الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات من خلال توفير العدد الكافي من القصابين والعاملين.

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