100 دورية في شوارعلارأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بخطة متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة، حيث سيتم نشر 100 دورية للتوعية وحفظ النظام، ودعوة الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبهذه المناسبة توجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة العيد، أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الإمارات سوف تكون في طليعة دول العالم التي تحقق التعافي الكامل في مختلف القطاعات بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

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