خطة أمنية استعداداً للعيد بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة- البيان)

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة استعدادات وجاهزية شرطة الفجيرة لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف وجود وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية في الإمارة، التي يتزايد التوافد عليها أثناء العطلات وأيام الأعياد، وعند مناطق المسالخ لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور، موجهاً بتوفير أعداد من الضباط والأفراد لتأمين حركة السير وتأمين المناطق العائلية، وتقديم كل المساعدات للزائرين، والحرص على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.

وجرى بحث ومناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال اجتماع اللواء الكعبي «عن بعد» مع المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين، الذين أكدوا استعداداتهم للعمل وفق الخطة الموضوعة للتأمين ووضع الإجراءات اللازمة لها، ومتابعة مدى تقيد الجمهور والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

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