48 دورية مرورية و12 رقيب سير في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أنهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان خططها المحكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكيات خاطئة من قبل السائقين، وضمان التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أنه سيتم نشر 48 دورية مرورية ودورية أمان، و12 رقيب سير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسية والأماكن السياحية، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للجمهور ومستخدمي الطريق، في جميع مناطق عجمان الرئيسية.

وأضاف إن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور.

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