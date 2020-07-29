عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأردني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش سموه ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الشقيقين لاحتواء تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

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