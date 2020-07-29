"زايد للإسكان" يعلن عن 500 قرار دعم سكني بقيمة نصف مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 515 مليون و550 ألف درهم، وبذلك يكون إجمالي القرارات الصادرة منذ بداية العام الجاري 2037 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية تقدّر بمليار و784 مليون درهم يستفيد منها المواطنين من كل إمارات الدولة، ومعظمها من مساكن الأحياء السكنية.

وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن خطط البرنامج مستمرة في دعم استقرار الأسرة المواطنة تلبية لتطلعات حكومة الإمارات التي تهدف إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك ويعتز بهويته.

وأشار المزروعي إلى أن قرارات الدعم السكني جاءت بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ضمن خطط البرنامج في إسعاد المتعاملين والمشاركة في إضفاء البهجة عليهم في المناسبات السعيدة، وتمنى معالي المهندس سهيل المزروعي أن تكون رحلة البناء والاستقرار سهلة وميسرة على المستفيدين، وأن يتمكنوا من استثمار كل الخيارات والحلول التي يوفرها البرنامج لتسهيل الاستقرار السكني بأعلى جودة وتكلفة مناسبة.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج: "أن البرنامج يطور خططه لضمان استدامة المشاريع الإسكانية، واستدامة في البناء واستدامة في المعايير، بما يحقق بيئة نظيفة ويحافظ على الموارد لأجيال المستقبل".

دعوة للشباب

كما دعا المزروعي الشباب المستفيدين من قرارات الدعم السكني بضرورة التسلح بالمعرفة الخاصة بأساسيات البناء والتشطيب والإدارة المالية للمشاريع الإسكانية، وذلك للإسهام في بناء مساكن تلبي تطلعاتهم والتقليل من الإشكاليات التي تسهم في تأخير سرعة إنجاز المسكن، كما تسهم زيادة الوعي بمفاهيم البناء في تحقيق أهداف الاستدامة والمحافظة على المساكن لأطول فترة ممكنة.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن الوعي يجب أن يصل إلى كل الشرائح المستفيدة من قرارات الدعم السكني حيث يوفر البرنامج خدمات الدعم والإرشاد الهندسي، بهدف تحقيق التكامل والوصول إلى الغايات المنشودة من الاستقرار السكني والحفاظ على الموارد.

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