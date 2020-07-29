49 درجة الحرارة المتوقعة على المناطق الداخلية خلال العيد

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس خلال فترة عيد الأضحى (من الخميس إلى الأحد) حاراً نهاراً بوجه عام ومغبر أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية الشرقية في ساعات ما بعد الظهر خاصة يومي السبت والأحد.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية وجنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما توقعت أن تكون حالة الموج خفيفة إلى متوسطة بوجه عام، وقد يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي يومي السبت والأحد، أما في بحر عُمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أشار المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترة العيد تتراوح ما بين 39 إلى 46 على المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين 46 إلى 49 على المناطق الداخلية، و30 إلى 37 على المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، 29 إلى 34 على المناطق الداخلية، و25 إلى 30 درجة على المناطق الجبلية.

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