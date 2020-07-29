برنامج «معاً نحن بخير» في أبوظبي يوفر الدعم الغذائي خلال عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية- معاً في إطار برنامج «معاً نحن بخير» عن مواصلة الدعم الغذائي المقدم للعائلات في أبوظبي، عبر توفير الإمدادات الغذائية الأساسية الصحية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي بادرة تجسد روح العطاء المتأصلة في أبوظبي، ومن خلال التنسيق مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، سيتم توفير الدعم الغذائي للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقد سجل البرنامج إنجازات بارزة منذ إطلاقه في شهر مارس، إذ تم توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية، تتضمن المواد الأساسية، ولقد استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص من سكان أبوظبي المتضررين نتيجة الأوضاع الصحية والاقتصادية الأخيرة.

ويمتد الدعم الغذائي على مدار 3 أشهر، من خلال تأمين سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية الصحية عالية الجودة، التي تشمل الأرز والمعكرونة والتمر والفاصوليا والشاي والمربى والمعكرونة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الأساسية لأطفال الأسر المتضررة.

وأعربت تشينازا فرايدي المستفيدة من برنامج الدعم الغذائي من سكان أبوظبي عن امتنانها بقولها: «أود التوجه بالشكر الجزيل لبرنامج «معاً نحن بخير» على ما قدموه لأسرتي».

وعبرت عن شكرها لهيئة معاً لتقديم الدعم لها ولعائلتها خلال فترة التحديات الأخيرة بقولها: «أثمن الجهود المجتمعية وأقدر جهود هيئة معاً وأشكرهم على هديتهم الرائعة، فدعمهم له معنى خاص، ووقع مميز على قلوبنا وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية، التي مررنا بها».

وتتحمل هيئة معاً تكاليف تمويل السلال الغذائية من المساهمات المالية الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير».

ووفر برنامج «معاً نحن بخير» الدعم الغذائي لسكان الإمارة، فضلاً عن الدعم الصحي والتعليمي وتأمين الاحتياجات الأساسية، تبعاً للأولويات الاجتماعية المحددة من قبل حكومة أبوظبي، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وكبرى الشركات في القطاع الخاص.

ويعتبر برنامج «معاً نحن بخير» هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع، لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وتم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة، وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي.

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