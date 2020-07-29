الشارقة الخيرية تطلق حملة يوم عرفة لسداد مديونيات علاج 30 مريضاً

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم حملة «يوم عرفة» التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، لاستقبال تبرعات المحسنين بهدف سداد مبالغ متعثري مرضى القلوب الذين خضعوا لعمليات جراحية بالقلب، وعجزوا عن سداد قيمة العلاج المستحقة عنهم، حيث تستهدف الحملة التكفل بسداد نفقات العلاج عن 30 مريضاً بمخصصات مالية قدرها 500 ألف درهم، داعية أصحاب الأيادي السخية إلى المساهمة في نجاح هذه الحملة.

وكشف عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي اعتمد حملة «يوم عرفة» لتكون سبيلاً وطوق النجاة للحالات المرضية الذين خضعوا لجراحات قسطرة القلب وتعثروا في سداد تكاليفها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المستشفيات للحصول على كشف بالحالات التي تشملها الحملة للتكفل بنفقات علاجهم عقب الانتهاء من الدراسة البحثية التي يتحدد من خلالها حجم المبالغ المطلوب سدادها عن الحالة المرضية.

وأوضح أن الجمعية تراهن في تحقيق أهداف الحملة على متبرعيها، خاصة أن هذه الأيام تضاعف فيها الأعمال، والمتبرعون دائماً يحرصون على اغتنام هذه الأيام الفضيلة في الطاعات والتقرب إلى الله، والصدقة لها مكانة عظيمة في التقرب إلى الله، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى مساعدة 30 حالة عجزت عن الوفاء بمستحقات علاجهم.

وأشار إلى أن هذه الأعداد هي أعداد أولية قابلة للزيادة بحسب تجاوب ودعم أهل الخير، كما أن هذه الحملة تضاف إلى الإسهامات التي تقدمها الجمعية لخدمة ورعاية أفراد المجتمع المرضى من فئة ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين لا يتمكنون من توفير نفقات العلاج الذي يمثل مطلباً هاماً، وتحرص جمعية الشارقة الخيرية على الإسراع في توفير العلاج اللازم للحالات المرضية بما يعود على المجتمع ككل بالفائدة ليبقى مجتمع الإمارات الأفضل صحياً بفضل هذا التجاوب.

ودعا بن خادم المتبرعين المحسنين إلى شحذ الهمم للخروج بهذه الحملة في أبهى صورها الإنسانية لتعبر عن أصالة مجتمع الإمارات في مساندة الضعفاء لترتسم السعادة على وجوههم وتخفف عنهم الآم العوز، وتفريج كربتهم، شاكراً جهود أهل الخير في دعم سائر المبادرات التي يتم الإعلان عنها.

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