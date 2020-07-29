«التثقيف الصحي» تدعم جهود خفض استهلاك الملح إلى 30% خلال 3 سنوات

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، برنامج عمل الخطة الاستراتيجية الهادفة لتقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع وتخفيض نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة، استجابة للمبادرة الوطنية لخفض نسبة الدهون والملح والسكر في الأغذية، وذلك في إطار استراتيجي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز أبوظبي للصحة، وجامعة الشارقة، وبلدية الشارقة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة التثقيف الصحي عبر خاصية الاتصال المرئي وجمعت ممثلين عن اللجنة الوطنية للتغذية والشركاء الاستراتيجيين للخطة، وعدد من مديري المخابز في إمارة الشارقة، وقدمتها لطيفة راشد رئيس قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استعرضت الورشة المستهدفات الحالية والسنوية للخطة.

والتي تتضمن خفض معدلات الملح تدريجياً وبنسبة 10% سنوياً للوصول إلى نسبة 30% خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى العمل على التقليل التدريجي لنسبة الملح في المخبوزات لتصل إلى المواصفات المعتمدة، وتوعية العاملين في المخابز بكيفية حساب مستويات الملح في الخبز استعداداً لتطبيق الخطة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة استعداد الإدارة التام لدعم تطبيق الخطة الاستراتيجية لخفض نسبة الملح في الأغذية، في إمارة الشارقة، لافتة إلى أن إدارة التثقيف الصحي تسعى دائماً إلى تطوير منظومة صحية غذائية متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا المجال، من خلال ما تطرحه من مبادرات وبرامج تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية السلامة الغذائية.

وذلك في ظل التوجيهات والدعم اللامحدود من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع، وصولاً إلى توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع.

ولفتت إلى أهمية هذه الورشة في مشاركة الخبرات وتبادل الرؤى والأفكار وتوحيد الجهود، لوضع خارطة طريق تضمن تطبيق المواصفات الغذائية الصحية في المخابز وفق أسس علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية ومبادرة اللجنة الوطنية للتغذية الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية لتحسين صحة أفراد المجتمع وتخفيض نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل بداية لسلسلة من المناقشات والحوارات بين إدارة التثقيف والجهات المشاركة.

والتي تأتي بالتزامن مع جهود الإدارة في العمل على مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة بتعزيز الصحة والسلامة الغذائية لطلبة المدارس ضمن برنامج «المدارس الصحية»، إلى جانب مبادرة برنامج «وازن» الخاص بسلامة موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

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