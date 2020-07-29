شرطة أبوظبي تحتفل بتفوق «ابنة موظف» عبر الاتصال المرئي بموطنه

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي مع أحد موظفيها من الخدمات الأساسية العامة (من الجنسية الهندية) فرحته بتخرج ابنته في المرحلة الثانوية بعد تفوقها وحصولها على المركز الثاني على مستوى ولاية كيرلا في جمهورية الهند.

ونظم الحفل الافتراضي مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية في قطاع الموارد البشرية وأطلقه عبر الاتصال عن بعد باستخدام الوسائل التقنية في مقر القطاع.

وحضر الحفل العميد الدكتور خلفان سلطان الكندي نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعقيد علي محمد الزعابي مدير إدارة شؤون الموظفين، والرائد محمد حمد الزعابي مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، وعدد من الضباط والموظفين ومدير المؤسسة التعليمية.

وتأتي المشاركة ضمن حرص شرطة أبوظبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحول السعادة إلى نهج وسلوك يحتذى به في كافة المؤسسات مؤكدة اهتمامها بالمشاركة في إسعاد الموظفين وعائلاتهم أيضاً، بمختلف الفئات الوظيفية انطلاقاً من دورها الرائد في المؤسسة والمجتمع.

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