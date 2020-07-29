«نسائية دبي» تطلق مبادرة كبار المواطنين تحت شعار (لمسة وفاء)

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في مركز النهضة الاجتماعي الصحي برنامج (مجلس كبار الدار) ضمن مبادرة كبار المواطنين التي تتبناها في عام الاستعداد للخمسين 2020 لتحقيق التواصل الفعال مع جيل الآباء، والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم ضمن حلقات نقاشية ولقاءات مع مسؤولي الجهات الحكومية والشخصيات البارزة في المجتمع، وذلك تحت شعار (لمسة وفاء).

وصرحت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية أن برنامج مجلس كبار الدار خطوة مهمة نحرص عليها تقديراً واحتراماً لكبار المواطنين بالدولة لمناقشة متطلباتهم، بهدف توفير الحياة الكريمة والآمنة لهم، حيث إن الدولة أولت جل الاهتمام والرعاية لهم على أنهم سواعد البناء وامتداد لمسيرة الاستدامة بإماراتنا الحبيبة.

عقد اللقاء الثاني من مجلس كبار الدار بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، عن بعد عبر برنامج زووم تحت عنوان (المنافع الاقتصادية لكبار المواطنين)، وأدار اللقاء د. جاسم ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين.

حيث استضاف المركز الاجتماعي الصحي حمد أحمد الرحومي- النائب الأول رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالدولة، وعدد من الجهات الاتحادية وجمعيات النفع العام كالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبرنامج زايد للإسكان، وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وجمعية الإمارات للمتقاعدين.

وتناول العقيد المتقاعد فرج إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، وعدد من المتقاعدين في عدة مجالات مختلفة ملف التمكين المالي للمتقاعدين.

كما شاركت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بالتحدث عن التسهيلات المالية للمتقاعدين من خلال البطاقات التي تصرف للمسن لدعمهم اقتصادياً.

وشارك كبار المواطنين من نادي ذخر هيئة تنمية المجتمع بطرح ملف الإسكان والعمل على تسهيل إجراءات إحلال المساكن الشعبية وصيانتها التي تأخذ أحياناً عدة سنوات لتنفيذها.

وفي الختام، كانت مشاركة كبار المواطنين من نادي الأصالة -دائرة الخدمات الاجتماعية- الشارقة، حيث ركزت المشاركة على المحاور التالية: تقديم تسهيلات لكبار المواطنين في كافة الجهات التي تقدم خدمات للجمهور مراعاة لظروفهم الصحية، توفير قسم خاص في الجهات يهتم بتقديم خدمات مميزة لكبار المواطنين، توفير مندوبين في كافة القطاعات لتوفير خدمات مجانية أو برسوم رمزية للقيام بخدمة لكبار المواطنين من المنزل وإنجاز معاملاتهم.

ورفعت توصيات هذا اللقاء المثمر للجهات الاتحادية المعنية والمجلس الوطني للقيام بما تم طرحه من مقترحات قيّمة من قبل المتقاعدين وكبار المواطنين.

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