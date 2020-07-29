مجلس شرطة أبوظبي يحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد19» في العيد

المصدر: أبوظبي- البيان

بالتعاون بين مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، نُظمت محاضرة ضمن مجلس افتراضي، عبر الاتصال المرئي «عن بُعد» بعنوان «الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى المبارك».

واستعرض الرائد أحمد بطي الغفلي- من إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية، كل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها القيادة الرشيدة، منذ بداية شهر مارس من عام 2020م، موضحاً أنه كان لها الأثر الإيجابي الكبير في احتواء فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التزام غالبية أفراد المجتمع بكل التعليمات، التي ساعدت الدولة في التخفيف من الآثار الناجمة من هذا الفيروس.

ولفت إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، خلال فترة العيد باعتبارها واجباً ومطلباً وطنياً تحسباً من وقوع أي أضرار- لا سمح الله- قد تكون كبيرة أو مؤلمة وخصوصاً مع متابعة ما كشفت عنه الإحصاءات الرسمية الأخيرة حول إصابة عدد كبير من الأسر نتيجة عدم المبالاة في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وحث أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، والإبلاغ عن أي حالات للتجمع عبر الاتصال على أرقام الهواتف التالية (خدمة عونك 800 3333 وبدالة أمان 8002626 ورقم الطوارئ 999 ).

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