تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات بنظام «النجوم» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلقت بلدية أم القيوين ممثلة في قطاع الشؤون الهندسية نظام تصنيف النجوم، وهو نظام لتصنيف النجوم، يقوم بترتيب نتيجة مؤشرات المكاتب الاستشارية أو شركات مقاولات البناء حسب كل فئة، تعمل على قياس جودة العمل في المجال الهندسي، مثل التأهيل الإداري والخبرة المهنية، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح لمزاولة المهنة.

وهذه المؤشرات تساعد المالك لاختيار المكتب الاستشاري والمقاول لإنجاز مشروعه العقاري، ويتم منح النجوم لجميع الشركات، حيث يمكن للمستثمر الاطلاع على نقاط قوة وضعف كل شركة.

وتم عقد أول اجتماع عن بعد للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بالإمارة، بحضور المهندس يوسف جاسم المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية، وفريق التصنيف بالدائرة، والذي يضم نخبة من المهندسين، وتم خلال الاجتماع تقديم شرح وافٍ حول كل ما يتعلق بنظام تصنيف النجوم.

وذكر المهندس يوسف المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية «إن فكرة النظام تأتي في إطار حرص البلدية على توفير كل الخدمات لمتعامليها، والتي تتسم بالسهولة واختصار الوقت والجهد عليهم ولتنظيم العملية بين جميع الأطراف ممن يهمهم النظام كالمالك والمقاول والاستشاري والدوائر الحكومية ذات الصلة الفنية والهندسية.

وكذلك تعزيز كفاءة أداء المكاتب الاستشارية، وتشجيعها على التفوق الهندسي، فالتصنيف يعد طريقة ابتكارية للتمييز بين المكاتب المرخصة على الفئة نفسها».

تقييم

وأضاف مدير قطاع الشؤون الهندسية: إن «فريق العمل والكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت على مدار أشهر متواصلة لتقييم المكاتب، وفق اشتراطات ومعايير التجهيزات المكتبية والمشاريع والكادر الفني وشهادات الاعتماد ومدى الالتزام باللوائح، التي وضعتها الدائرة بالإضافة للتجهيزات الإلكترونية والخطط الاستراتيجية، موضحاً أن من حق كل فرد بالمجتمع التعرف على مرتبة المكاتب واختيار الأكفأ».

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