حمدان بن محمد: نتطلع إلى تحقيق مرحلة جديدة من السعادة الوظيفية

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، أن رأس مال حكومة دبي هو موظفوها، وأن سعادتهم وعملهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار يمثل أولوية قصوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفها الارتقاء بالأداء وتعزيز مكانة حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة في مختلف المجالات.

وأكد سموه أهمية ترسيخ مفهوم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين الموظفين، لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة دبي نحو الريادة والتميز في العمل الحكومي عالمياً.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم لمقر مركز دبي للإحصاء.

وقال سموه: "تثمر اليوم ثقة قيادتنا بالعنصر البشري من خلال تطويره وتأهيله لمواكبة المتغيرات، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل، وهو ما لمسته اليوم خلال زيارتنا لمركز دبي للإحصاء احتفالاً بحصول بيئة عملهم على نسبة 97.16 كمركز اول في سعادة الموظفين للعام الثامن منها سبعة مرات على التوالي وهو دليل على القدرة على مواصلة الإنجازات بالاعتماد على فرق العمل ووضع خطط وأنشطة مبتكرة تنسجم مع تطلعات الموظفين".

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى ضرورة خلق ثقافة مؤسسية تكون المحرك للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين، مؤكداً سموه: "السعادة في دولتنا الإمارات ليس هدف يتم تحقيقه لمرة واحدة وإنما نمط حياة نعيشه كل يوم، وبعد حصول مركز دبي للإحصاء على المركز الأول ضمن مؤشر سعادة الموظفين الذي يجريه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نتطلع اليوم إلى تحقيق مرحلة جديدة من السعادة الوظيفية ووضع خطط وأنشطة تنسجم مع تطلعات الموظفين، وتسهم بشكل لافت في تطوير إيجابية بيئة العمل".

واطلع سموه خلال الزيارة على أجندة عمل المركز وأهم إنجازاته، إضافة إلى خططه المستقبلية لمواكبة المرحلة الجديدة من ترسيخ مفهوم السعادة الوظيفة، وخلق بيئة تعزز مستويات الانتاجية بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة والسعادة الوظيفية لحكومة دبي، حيث استمع سموه لشرح عن أهمية التخطيط في سعادة الموظفين.

رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.

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