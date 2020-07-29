«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تؤكد أهمية العناية بالثروة الحيوانية خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى العناية بممتلكاتهم من المواشي، خلال فصل الصيف واتباع الممارسات الصحيحة للرفق بالحيوان، مع مراعاة التدابير الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من التعرض للإجهاد الحراري، الذي يتسبب في انخفاض الكفاءة الإنتاجية ونقص معدلات النمو.

وأكدت الهيئة أهمية تظليل أماكن تربية الحيوانات بأي وسيلة مناسبة، وذلك لضمان حمايتها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتي قد تؤثر على الإنتاجية أو تعرض الحيوانات للنفوق، موضحة أنه في حال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع وجود رطوبة عالية ينصح برش الحظائر والحيوانات بالماء خصوصاً أثناء فترة الظهيرة لتقليل حدة الحرارة مع إبقاء الحيوانات في الظل طوال الوقت ومنع الحيوانات من شرب الماء الساخن أو الحار، لما يسببه من مشاكل صحية عديدة.

ونوهت بأهمية التأكد من توفر المياه في المشارب بشكل مستمر وإبقائها في أماكن مظللة، لضمان استمرارية وجود المياه وعدم تعرضها للجفاف نتيجة التبخر أو ارتفاع درجة حرارتها.

كما أوصت بأهمية تظليل خزانات المياه في حظائر التربية للمحافظة على اعتدال درجة حرارة المياه وبقائها صالحة لشرب الحيوانات أطول فترة ممكنة، كما يجب الاهتمام بإضافة الفيتامينات بصفة مستمرة إلى مياه الشرب خاصة فيتامين «C» وفيتامينات «A,D,E».

متطلبات

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة متطلبات النقل الآمن للحيوانات، وتجنب نقلها من مكان لآخر خلال فترة الظهيرة، حيث ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بمتطلبات الأمن الحيوي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، وتعزيز متطلبات الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتقوم الهيئة بتوعية المربين بمختلف الطرق والوسائل الإرشادية حول الأسس العلمية والعملية لإدارة وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الترويج للممارسات الجيدة، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم المردود المالي للمربين.

ويتولى المختصون بالثروة الحيوانية من موظفي الهيئة التواصل بصورة دائمة مع المربين لتوعيتهم بأفضل الممارسات للعناية بالحلال، وتوجيههم إلى طرق رفع الأداء الإنتاجي لقطعانهم من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المحلية، وتقليل الفجوة بين المنتج والمستورد.

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