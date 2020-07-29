«صقر للتميز الحكومي» يكرّم الفائزين بجوائز الدورة الـ14

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أمس، في مقرّه الفائزين في فئات جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة عشرة لسنة 2019، والتي بلغت 10 فئات مؤسسية، بالإضافة إلى 8 أوسمة تميز تقدم للأفراد، وذلك مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية.

كما قام الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، بزيارة وتكريم الجهات الحائزة على المركز الأول في الفئة الرئيسية الجهة الحكومية الرائدة في مقرهم.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية البرنامج في إرساء نموذج إقليمي فريد في التطوير المؤسسي وتحقيق ريادة حكومية متميزة من خلال دعم التنمية الشاملة في الإمارة وبناء القدرات المؤسسية وتمكين المؤسسات الحكومية من تطبيق المعايير العالمية للتميز من خلال تكريس مفاهيم المهنية والشراكة والتميز والابتكار والنتائج والتمكين والتوازن والذي يقصد به تحقيق التوازن بين الجوانب الإنسانية والفنية في جهود التطوير.

وتم تقييم الجهات من قبل لجنة خارجية من 11 مقيماً من ذوي الخبرة والتمرس في منظومة التميز الحكومي GEM، كما امتاز التقييم بوجود 25 خبيراً في جميع مجالات تخصص الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خبيرين في المجال المالي ومجال الابتكار وذلك لضمان دقة التقييم ونزاهة النتائج.

وتضم فئات الجائزة فئات مؤسسية هي فئة الجهة الحكومية الرائدة الفئة الرئيسية التي قيمت حسب معايير منظومة التميز الحكومي GEM، بالإضافة إلى الفئات المتفرعة منها وهي فئة أفضل جهة في مجال الاستراتيجية، وفئة أفضل جهة في مجال المشاريع والمبادرات، وفئة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، وفئة أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية، وفئة أفضل جهة في مجال الاستدامة، وفئة أفضل جهة في مجال الابتكار، وفئة أفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وفئة أفضل جهة في الحوكمة الإدارية والمالية، وفئة أفضل جهة في مجال الممتلكات والموارد.

وقد نال المركز الأول في الفئة الرئيسية الجهة الحكومية الرائدة «جهتان حكوميتان» بنفس مجموع النقاط، وهما القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة النيابة العامة.

وفازت الجهات التالية في بقية فئات التميز الحكومي أفضل جهة في مجال الاستراتيجية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأفضل جهة في مجال المشاريع والمبادرات دائرة الخدمات العامة، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأفضل جهة في مجال الحكومة الذكية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأفضل جهة في مجال الاستدامة دائرة الخدمات العامة، وأفضل جهة في مجال الابتكار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري دائرة النيابة العامة، وأفضل جهة في الحوكمة الإدارية والمالية دائرة النيابة العامة، وأفضل جهة في مجال الممتلكات والموارد دائرة الخدمات العامة.

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