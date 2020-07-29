حمدان بن محمد: أبطال الدفاع المدني محل تقدير ومصدر فخر

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لإصابات خلال إطفاء حريق أحد المستودعات، مشيداً بعزيمتهم وتضحياتهم أثناء أداء عملهم.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "زرت اليوم أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لإصابات خلال تأديتهم لواجبهم في إطفاء حريق أحد المستودعات للاطمئنان على صحتهم... عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر".

زرت اليوم أبطال الدفاع المدني بدبي الذين تعرضوا لاصابات خلال تأديتهم لواجبهم في إطفاء حريق أحد المستودعات للاطمئنان على صحتهم... عزيمة وتضحيات أبطالنا محل تقدير ومصدر فخر. pic.twitter.com/9SuO2SCafM — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 29, 2020

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