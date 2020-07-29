شرطة دبي تقبض على زعيم عصابة بريطاني

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على كرايج مارتين موران، زعيم عصابة كولن جن " Colin Gunn" الإجرامية المُنظمة، بريطاني الجنسية، المحكوم بالسجن المؤبد في موطنه لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، إلى جانب تهم نقل أسلحة دون ترخيص من وزارة الداخلية البريطانية، وتزعّم عصابة إجرامية، بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وسلمت القيادة العامة لشرطة دبي زعيم عصابة كولن جن صاحب السوابق الإجرامية للمملكة المتحدة، بعد عرضه على النيابة العامة في دبي، واتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المتبَعة في هذا الشأن.

ومن جانبها، تقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على زعيم عصابة "كولن جن"، وعلى التنسيق والحرفية العالية معها ومع منظمة "الإنتربول"، مؤكدةً أن زعيم عصابة "كولن جن" يعتبر رجلاً خطيراً لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة التي تهدد أمن المجتمع البريطاني.

وأشادت السلطات البريطانية بدور القيادة العامة لشرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الانتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة كل أشكال الجريمة الدولية المنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة لخلق مجتمعات خالية من السموم المخدرة والاتجار بالأسلحة.

وأضاف معاليه أن شرطة دبي، من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً للإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

وأكد معالي الفريق المري أن إلقاء القبض على زعيم عصابة "كولن جن" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، مثنياً على جهود فرق العمل التي أسهمت في الإطاحة بزعيم العصابة بحرفية وسرعة عالية خلال كمين مُحكم.

نخبة الضباط

من جانبه، أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص زعيم عصابة "كولن جن"، تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف اللواء المنصوري أن فرق العمل عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي ساهمت في تحديد مكان إقامة زعيم عصابة "كولن جن" ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته وصولاً إلى ساعة الصفر والإعداد للكمين.

المراقبة اللصيقة

وعن كيفية إلقاء القبض عليه، قال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة البريطانية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، وصدور النشرة الحمراء بحق زعيم عصابة "كولن جن"، وضعته شرطة دبي تحت المراقبة اللصيقة على مدار عدة أيام.

ولفت العميد الجلاف إلى أن فرق البحث والتحري تمكنت بعد تحديد مكان إقامة زعيم عصابة "كولن جن" ومتابعة تحركاته اليومية من إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض عليه، إذ دهمت فرق المداهمة سيارته بعد خروجه من مقر سكنه مباشرة، وتمكنت من السيطرة عليه بسهولة وسرعة حرفية عالية دون أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف، مشيداً بسرعة استجابة أفراد المداهمة الذين نفذوا خطة الضبط بكل دقة.

سوابق زعيم العصابة

من جانبه، أكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن زعيم العصابة "كولن جن" كان من أصحاب السوابق في موطنه من عمر 16 عاماً، ودخل السجن أكثر من مرة أبرزها بعد ارتكابه جريمة سطو مسلح برفقة آخر على محل مجوهرات في مدينة نوتنغهام، ما أدى إلى مقتل صائغ، وقضى عقوبة على هذه الجريمة بالسجن لمدة 13 عاماً.

ولفت العقيد سعيد القمزي إلى أن زعيم العصابة "كولن جن" أُدين أيضاً من محكمة الجنايات في مدينة نوتنغهام في قضية بيع عقاقير مخدرة قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات، وقضى عقوبته في السجن، لكنه خرج العام الماضي ونفذ جرائم أخرى في موطنه لتصدر بحقه مؤخراً عقوبة جديدة بالسجن المؤبد وصدور النشرة الحمراء لضبطه من قبل الانتربول.

الجدير ذكره أن التعاون بين شرطة دبي مع الأجهزة الشرطية الدولية أثمر عن تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً خلال الفترة الماضية، ومن أبرز قضايا المطلوبين دوليا الذين سلمتهم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الدول المعنية، قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، ومن تلك الدول، هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين وغيرها من الدول الأخرى.

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