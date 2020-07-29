سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الرعاية الاجتماعية في الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2020م بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

ويهدف القانون إلى حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم، وتشجيع ودعم الأسر على الاحتضان، ودمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

ويقضي القانون بأن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية"، يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة التي تتمثل في وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون، واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم، والعمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية، وسحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك، ورفع التوصيات لدائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة.

كما تختص اللجنة بتقديم الرأي والمشورة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، واقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وأية مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

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