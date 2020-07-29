الصحة تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية خلال عيد الأضحى

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواعيد العمل في شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق التابعة لها البالغة 28 مركزا صحيا أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ اعتبارا من 30 يوليو الجاري إلى 2 من شهر أغسطس على أن تستأنف المراكز الدوام الرسمي في أوقات العمل المعتادة بعد عطلة العيد اعتبارا من يوم الإثنين 3 أغسطس.

علماً بأن جميع أقسام الطوارئ في كافة المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة.

ووفقا للخطة ستعمل 5 مراكز صحية للعمل بنظام 24 ساعة وهي مركز واسط والمدام بالشارقة ومركز رأس الخيمة والمنيعي برأس الخيمة ومركز الخليبية بالفجيرة.

بينما سيعمل مركز أبو موسى بنظام الاستدعاء على مدار 24 ساعة.

وسيعمل 11 مركزا صحيا على فترتين من 9 صباح إلى 1 ظهرا ومن 5 عصرا إلى 9 مساء ماعدا الفترة الصباحية يوم العيد وهي : مركز تعزيز صحة الأسرة والذيد بالشارقة ومركز مشيرف والحميدية بعجمان ومركز الخزان وفلج المعلا والسلمة في أم القيوين ومركز معيريض والجزيرة الحمراء برأس الخيمة ومركز مريشيد وقدفع بالفجيرة.

في حين يعمل كل من مركز مزيرع بعجمان ومركز الراعفة بأم القيوين في الفترة الصباحية فقط من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا في يوم وقفة عرفة ويغلقان باقي أيام العيد وتتوزع مواعيد عمل باقي المراكز في فترات مختلفة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن المراكز الصحية في المناطق الطبية البالغ عددها 28 مركزا صحيًا على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وتلبية احتياجات السكان بعد إنهاء الإجراءات التحضيرية وفق الخطة الموضوعة وضمان جاهزية المراكز الصحية لاستقبال الحالات المختلفة وتوفر الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة عيد الأضحى المبارك.

وثمن الجهود التي يبذلها خط الدفاع الأول من الكادر الطبي والتمريضي الذين يقضي بعضهم العيد في مواقع العمل لتأدية واجبهم المهني والوطني .

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