طرق الشارقة تسمح للشاحنات باستخدام طريقي الذيد والإمارات

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عن السماح للشاحنات باستخدام طريقي الذيد والإمارات خلال العطلة الدراسية على مدار اليوم، واستمرار قرارات المنع لبعض الطرق الأخرى، وذلك ابتداءَ من الثالث من أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة بآنه يسمح للشاحنات العبور من طريق الإمارات (في حدود إمارة الشارقة)، وطريق الذيد بداية من تقاطع 7 وحتى طريق الشاحنات بالذيد، ومنع مرورها نهائياً من طريق الذيد العام بداية من تقاطع رقم 7 وحتى ميدان الثقافة.

كذلك غير مسموح نهائيا مرور الشاحنات من طريق مليحة بداية من جسر البديع حتى مدينة كلباء، ومنطقة الخان بداية من جسر الخلفاء حتى ميدان الخان.

تحديد

وقد تم تحديد بعض الأوقات التي يمنع خلالها استخدام الشاحنات لبعض الطرق الأخرى، حيث يمنع نهائياً عبورها من طريق محمد بن زايد من 5 صباحا حتى 12صباحا.

كما يمنع مرور الشاحنات من طريق مليحة بداية من التقاطع الصناعي الأول وحتى جسر البديع من 5:30 صباحا وحتى 9:30 صباحا، ومن 1مساء حتى 3مساء، وكذلك من 5:30مساء إلى 9:30 مساء، كذلك تطبق مواعيد المنع نفسها على كل من طرق الشيخ خليفة من تقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع مليحة إلى تقاطع الملك عبدالعزيز، وطريق المدينة الجامعية من جسر نادي الثقة إلى تقاطع الشيخ جمعة المطوع، فضلا عن طريق الشارقة الدائري والمناطق الصناعية ومنطقة الحمرية.

فيما عدا تلك الأوقات يسمح للشاحنات باستخدام هذه الطرق أما مواعيد منع مرور الشاحنات في طرق النهدة والتعاون فهي من 5:30 صباحا حتى 9:30 صباحا، ومن 1مساء إلى 3مساء، ومن 5:30 حتى 11 مساء حتى نهاية العطلة الدراسية.

وتهيب الهيئة بجميع سائقي الشاحنات الالتزام بالعبور من الطرق المخصصة والحصول على التصاريح اللازمة، وعدم استخدام الطرق غير المصرح باستخدامها نهائياً.

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