جمارك دبي تعلن أوقات عمل المراكز الجمركية خلال إجازة الأضحى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات.

حيث يستمر العمل في أقسام التفتيش على مدار الساعة في مركز جبل علي وتيكوم ومرفأ ديرة وخور دبي والحمرية وكذلك المكتب الداخلي لمركز جمارك ميناء راشد.

أما فيما يخص مركز تفتيش بريد الإمارات فسيعمل من تمام الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهراً ابتداءً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ما عدا يوم الجمعة.

وفيما يخص مراكز الشحن الجوي ستعمل على مدار الساعة، أما قسم العمليات بمركز السلع والمعادن سيعمل من تاريخ 2 أغسطس، وسيعمل مركز جمارك حتا الحدودي ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد.

أما مركز الميناء الجاف ودوكامز ومركز خدمة عملاء مدينة دبي اللوجستية فسيبدأ العمل بعد إجازة عيد الأضحى، كما ستعمل البيانات الجمركية على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

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