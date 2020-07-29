برؤية خليفة وتوجيهات محمد بن زايد إطلاق مشروع شمال بني ياس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

في إطار الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع شمال بني ياس السكني، والذي يندرج ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، واعتمد سموه ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لشركة مدن العقارية لبناء 1365 مسكناً للمواطنين بتكلفة 3.2 مليارات درهم.

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