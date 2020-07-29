لطيفة بنت محمد تتبرع بمليون درهم لـ«الشارقة الخيرية»

المصدر: (الشارقة - وام)

تسلمت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، تبرعاً مالياً بقيمة مليون درهم مقدماً من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم عيادة غسيل الكلى التابعة للجمعية.

وتوجه عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرتها الكريمة وتقديم هذا الدعم الذي سيكون له أثر في تمكين الجمعية من التوسع في رفع أعداد الجلسات اليومية من خلال شراء أجهزة غسيل أخرى، في ظل الإقبال الكبير من قبل الحالات المرضية، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على سموها، حيث العطاء والسخاء المتأصل في أبناء الإمارات.

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