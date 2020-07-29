تمديد تعليق الاحتفالات بالشارقة لنهاية أغسطس

المصدر: (الشارقة - البيان)

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كل الفعاليات الاحتفالية في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي، وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، ويعمل به حتى نهاية أغسطس، علماً أن المدة قابلة للتمديد.

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