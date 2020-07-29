تكريم الفائزين في مسابقة «الواعظ الصغير»

المصدر: أبوظبي - وام

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال احتفال نظمته عن بعد، الفائزين في مسابقة «الواعظ الصغير» التي تنظمها الهيئة سنوياً لتحفيز الناشئة وتشجيعهم للتدريب على فنون الوعظ والإلقاء وإتاحة المجال لهم للمساهمة في ترسيخ الثقافة الدينية والقيم والفضيلة، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

تهنئة

وهنأ سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان النشء المتميزين الفائزين بالمسابقة على ما حققوه من تفوق في فنون الوعظ والإلقاء، كما هنأ أولياء أمور وأسر الطلاب. من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إننا نحتفل بنخبة جديدة ومميزة من بناتنا وأبنائنا الذين شاركوا في مسابقة الواعظ الصغير في موسمها الرابع لعامنا الحالي 2020.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالرعاية الكبيرة والاهتمام الذي توليه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للشباب.وقد كرّمت الهيئة الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة ومنحتهم الشهادات والجوائز.

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