فريق المواد الخطرة بـ «دفاع مدني دبي» يراجع التصنيفات

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس العقيد مطران خليل درويش، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أول اجتماعات فريق المواد الخطرة في الإدارة، حيث استعرض خلاله أبرز ما تضمنته أجندة جدول الأعمال، وتوزيع المهام على الأعضاء ومناقشة الخطة التشغيلية، والإطار الزمني لتنفيذ الأهداف المقررة، وعمل على مراجعة التصنيفات والقوائم في دبي. ويضطلع الفريق بمهام إعداد دراسة شاملة لمخازن المواد الخطرة في إمارة دبي ورفعها للاعتماد. وأشار العقيد درويش إلى أن الفريق باشر تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه، بمراجعة تصنيفات وقوائم المواد الخطرة والإجراءات المتعلقة بإدارتها في الإمارة، ومناقشة الاشتراطات الوقائية لتوفير أقصى درجات الحماية للمجتمع من كافة المخاطر والأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز