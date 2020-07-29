فريق عمل إماراتي ألماني لتعزيز التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، أمس، عن تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثورة الصناعية الرابعة «4IR». جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي بين الجانبين، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسفارة الألمانية في أبوظبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. ويأتي تشكيل فريق العمل المشترك تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الألمانية، وتعزيزاً لتعاون البلدين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، وآفاق الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً في ظل التحديات والفرص الناجمة عن جائحة «كوفيد19»، وما انبثق عنها من مستجدات اقتصادية تزيد من أهمية التعاون بين الشركاء.

تعاون

وأكد المشاركون في الاجتماع من الجانبين على أهمية التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، والذي توجته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ألمانيا عام 2019.

وفي بداية الاجتماع، وجه معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، كلمة مسجلة للجهات المشاركة من البلدين، داعياً جميع الأطراف إلى تعزيز العمل المشترك للنهوض بالعلاقات الثنائية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لدى الجانبين. وفي أعقاب ذلك، ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي عبدالناصر الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعن الجانب الألماني إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، فيما حضر الاجتماع أكثر من 50 مشاركاً من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وقرر الجانبان في ختام الاجتماع تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة وتوجيه فريق العمل المشكل لتعزيز التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

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