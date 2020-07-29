«جمارك دبي» تُطلق جائزة صقور الفرضة لدعم خط الدفاع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمارك دبي جائزة صقور الفرضة، والتي جاءت تقديراً لجهود من عملوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة «كورونا»، والموظفين الذين قاموا بعملهم بمهنية عالية وحققوا زيادة في الإنتاجية خلال فترة العمل عن بُعد.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي أقيم عبر الاتصال المرئي برعاية وحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وموظفي الدائرة.

ويشتمل الإصدار الأول من جائزة صقور الفرضة على 7 فئات مختلفة تنقسم إلى مستويين، الأول على المستوى الفردي ويضم وسام نجم فخر الجمارك، وسام أفضل مدير إدارة خلال فترة العمل عن بُعد، وسام أفضل إشرافي خلال العمل عن بُعد.

أما الثاني فهو على المستوى المؤسسي ويتمثل في فئة فريق العين الساهرة، فئة المشروع /‏‏ المبادرة الريادية /‏‏الفكرة المبتكرة، وفئة حُماة الحدود لأفضل إدارة في الالتزام في الإجراءات الاحترازية في العمل /‏‏ وأخيراً فئة التكريم الخاص.

وقال أحمد محبوب مصبح: نسعى في جمارك دبي إلى تحقيق الريادة والتميز في تطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية بشكل مستدام لتكون لدينا القدرة على مواجهة المتغيرات الطارئة ونكون مستعدين دوماً لإدارة الأزمات والكوارث، فقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات.

من جانبه، قال أحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي: تتبنى دبي مفهـوم التميـز في كافة جهاتها الحكومية وقطاعتها الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات.

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