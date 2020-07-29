عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع أرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي والتجاري. كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه ووزير خارجية أرمينيا أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة. كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.

ومن جانبه أشاد زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.

مجالات

إلى ذلك بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الجديد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها العلوم والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال بالتهنئة إلى جيحون بيراموف متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

واستعرض سموه ووزير خارجية أذربيجان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوصات المتطورة للكشف عن المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض. كما أثنى الجانبان على التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وفي إطار آخر بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والعلوم والأمن الغذائي.

واستعرض سموه ووزير خارجية قيرغيزستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبه أعرب تشينغيز أيداربيكوف عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مثمناً الدعم الطبي والإنساني الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لقيرغيزستان لمساعدتها على التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

مسبار الأمل

توجه وزير خارجية قيرغيزستان بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل»، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للعالم أجمع، كما يحمل رسالة أمل لكل الشعوب في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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