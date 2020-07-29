سيف بن زايد يطلق خدمة «بن وريقة» للحالات الطارئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خدمة «بن وريقة» للحالات الطارئة، التي تعزز من سرعة استجابة الأطباء العاملين بخط الدفاع الأول عند الحالات الطارئة، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم وتحقق سعادتهم.

وتقدم الخدمة الجديدة «بن وريقة» لفئة معينة من الأطباء أصحاب تخصصات محددة عند استدعائهم من قبل المستشفيات لحالات الطوارئ القصوى بهدف تسهيل وصولهم للمستشفيات (بواسطة سياراتهم الخاصة) من خلال منحهم تسهيلات واستثناءات على الطريق بالسرعة الممكنة مع ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتفادي أي تأخير نتيجة الازدحامات المرورية، وضمن الحرص على تعزيز استجابة العاملين في القطاعات الطبية لأداء عملهم الحيوي والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء الاستجابة الطارئة لأماكن عملهم.

وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر كافة الشركاء من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الصحة وصحة أبوظبي ودبي والقوات المسلحة، على تعاونهم مع الداخلية لإطلاق خدمة «بن وريقة»، التي تعزز سرعة استجابة خط الدفاع الأول للحالات الطارئة.. في ظل حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الخدمات للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته».

ودشن سموه الخدمة في حفل افتراضي عبر وسائل التواصل المرئي، وعلى هامش تخريج دفعة أولى من الأطباء الذين أنهوا دورة تأهيلية للخدمة الجديدة، كما شاهد سموه فيديو تعريفياً للخدمة وكيفية التقديم لها والفئات المستهدفة من الأطباء.

حضور

وحضر التدشين معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وسيف محمد بن أرحمة الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق عمل الخدمة من ممثلي 24 جهة حكومية، والأطباء الذين اجتازوا متطلبات الدورة التأهيلية للخدمة.

كما حضر حفل الإطلاق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة، والعميد الركن الطبيب سرحان النيادي، نائب قائد سلاح الخدمات الطبية - رئاسة أركان القوات المسلحة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

تسمية

وأوضح العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، أن هذه الخدمة سُميت بهذا الاسم نسبة إلى (سعيد بن وريقة العامري) أحد مرافقي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وهو من المقربين له، وشارك معه في الكثير من المواقف والأحداث، وقد برع «بن وريقة» في الطب الشعبي واشتهر «كطبيب شعبي»، عالج خلالها العديد من أبناء هذا البلد الطيب، وأسهم بعد العناية الإلهية، في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص، لافتاً إلى أن إطلاق اسم الخدمة «بن وريقة» يأتي تكريماً لأبناء الوطن الأوائل الذين ساهموا في حماية المجتمع.

لفتة كريمة

في لفتة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تواصل سموه أثناء الحفل مع المساعد أول جاسم راشد رجب الشحي، أحد منتسبي الدفاع المدني، الذي ضرب أسمى معاني التضحية والبطولة من خلال إنقاذه 4 أطفال مواطنين كانوا يصارعون الموت المحقق غرقاً في مياه خور مدينة الرمس في رأس الخيمة، مثمناً سموه روح المسؤولية العالية ومواطنته الإيجابية.

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