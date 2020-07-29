شوارع مدينة العين تزدان بالتشكيلات الضوئية ابتهاجاً بالعيد

المصدر: العين - وام

انتهت بلدية مدينة العين من تركيب تشكيلات ضوئية مميزة على امتداد شوارع وميادين المدينة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من خلال اختيار تشكيلات مستمدة من روحانية ومعاني عيد الأضحى تمتد على أكثر من 40 كيلو متراً.

وقالت المهندسة ناهد الظاهري مدير مشروع الزينة في بلدية مدينة العين، يركز مشروع تزيين المدينة لعيد الأضحى لهذا العام على التقاطعات والشوارع الرئيسة والحيوية كشوارع وسط مدينة العين والمركز الإداري ومنطقتي الخبيصي وزاخر.

وأوضحت أن اختيار الأشكال والتصاميم لأعمال الإنارة المستخدمة في الزينة جاء وفقاً لتشكيلات هندسية مستوحاة من روحانية عيد الأضحى ومعانيه الجليلة، حيث اعتمدت أغلب التشكيلات الهندسية الضوئية على عبارات التهاني ورموز الهدايا والزخارف بألوان متنوعة لإضفاء المزيد من البهجة والجمال على ميادين المدينة. وأضافت الظاهري أن البلدية تحرص في جميع المناسبات الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع المناسبات السعيدة، حيث جاءت زينة هذا العام لتتناسب مع أجواء وقيم هذه المناسبة بما يبهج الزوار.

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