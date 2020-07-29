%60 مـن ناخبي «الوطني» اختاروا مرشحيهم على أساس برامجهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد 60% مـن الناخبيـن الذين أدلوا بأصواتهم خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أن اختيارهم لمرشحيهم جاء بناءً علـى قناعتهـم ببرنامـج المرشـح عنـد انتخابهـم، بينمـا أشـار أكثـر مـن 35% مـن الناخبيـن إلى ثقتهـم فـي تجربـة المرشـح السياسـية ومعرفتـه بالشـؤون العامــة.

جاء ذلك في التقرير الختامي لانتخابات المجلس 2019، والذي أظهر هذا الارتفاع في نسب معدلات اختيار المرشحين على أساس برنامجهم الانتخابي بالمقارنة مع دورة عام 2015، الأمر الذي يرسخ جهود اللجنة الوطني للانتخابات في تعزيز وتوسع دورها في نشر مفاهيم المشاركة السياسية واختيار المرشح الأمثل. وبيّن التقرير تدني الأصوات التي حصل عليها مشـاهير «السوشـيال ميديـا»، علـى الرغــم مــن أن عــدد متابعيهــم علــى منصــات التواصـل الاجتماعي يتجـاوز مئـات الآلاف، فيمـا فــاز مرشــحون آخــرون ليســت لهــم حســابات علــى وســائل التواصــل الاجتماعي. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه فقد حققت عملية التصويت الإلكتروني، نسبة خطأ «صفرية» في عملية التصويت الإلكتروني المسجلة.

ذروة

وأشار التقرير إلى أن الساعة الخامسة مساءً والساعة الحادية عشرة صباحاً هما الساعات المفضلة للناخبين للتواجد في مراكز الانتخاب باعتبارهما ساعات الذروة الانتخابية، فيما تجاوز ســاعات التصويــت الخمسـين سـاعة، والتي تم توزيعها على 6 أيام.

ومن حيث المجمل العام لنسب الإقبال على التصويت، فقد احتل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ادنيك) المرتبة الأولى في عدد الأصوات المسجلة بواقع 12860 صوتاً، تلاه مركز اكسبو رأس الخيمة بواقع 12281 صوتاً، ثم مركز العين للمؤتمرات «الخبيصي» بواقع 12244 صوتاً، ثم مركز الفجيرة للمعارض بواقع 10608 أصوات، فنادي الشارقة للشطرنج والثقافة بواقع 8717 صوتاً.

وأوضحــت النتائـج أن بعض مرشحي مشاهير «السوشيال ميديا» لـم يـزد عـدد الأصوات التـي حصلــوا عليهــا علــى 250 صوتــاً، فــي حيــن راوح عــدد متابعيهــم علــى منصــة مثــل «تويتــر» بيــن 44 ألــف شــخص و157 ألفــاً.

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