650 ألف زائر لـ«أسماك الجبيل» في 3 أشهر

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشف حميد سيف أبو غانم مدير قطاع أسماك سوق الجبيل بالشارقة أن كمية الأسماك الأسبوعية التي ترد إلى السوق تبلغ 62 طناً، حيث يشرف على البيع والمزايدة دلالون إماراتيون من ذوي الخبرة، كما أن هناك إقبالاً كبيراً من المتسوقين، حيث بلغ عدد زوار قطاع أسماك الجبيل خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 650 ألف زائر ومشترٍ، كما أن هناك أكثر من 500 صنف من الأسماك متوفرة وتباع طازجة.

أصناف

وأضاف أن: «السوق يضم عدداً كبيراً من المحلات التجارية لبيع الأسماك بمختلف مسمياتها، كما تتوافر سلسلة من المطاعم الحديثة، لافتاً إلى أن الأصناف التي تباع في السوق منها المحلي، ومنها ما يستورد من بعض الدول الأخرى، حيث يزداد الطلب في مواسم الشتاء والأعياد والعطل الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع، ويقل في مواسم الصيف وفي المواسم ذات الطقس المتقلب، حيث لا يمكن للصيادين الولوج إلى البحر للصيد، لافتاً إلى أن قسم الأسماك في سوق الجبيل يحتوي على قسمي تنظيف وتقطيع للأسماك والمنتجات البحرية، وتتيح للعميل تنظيف مشترياته دون أي عناء، إضافة إلى جودة عالية ومهارة كبيرة في تنظيف وتقطيع الأسماك وحسب رغبة العميل، ويعمل أكثر من 70 قطّاع أسماك في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة وبأسعار رمزية.

ولفت حميد إلى أنه وبتوجيهات حكومة الشارقة لدعم مهنة الأجداد بشكل عام وصيادي الأسماك بشكل خاص دأبت الإدارة العليا لشركة الشارقة لإدارة الأصول على دعم صيادي الشارقة، وذلك بمنحهم الأولوية في شراء أسماكهم المحلية، مثل الشعري والصافي والكنعد وباقي الأصناف المستدامة في الدولة، إضافة إلى توفير عشرات الأصناف الإقليمية والدولية، والتي تلائم ذائقة جميع عملاء السوق من أصناف آسيوية وأوروبية وأفريقية كالبلطي والتيلابيا والنايل بيرج والسالمون والتونا والسردين وغيرها.

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