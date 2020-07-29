«كهرباء دبي» تدشّن محطة تحويل رئيسية جديدة في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي ـ البيان

دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400132 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 2.4 كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة.

وحضر التدشين من جانب الهيئة كل من المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعدد من موظفي الهيئة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 336 مليوناً و507376 درهماً، وتم الانتهاء منه خلال فترة زمنية قياسية بلغت 27 شهراً، وتضمن أكثر من 2.6 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات بالرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال المراحل النهائية للمشروع، حيث تم استخدام أحدث التقنيات لمتابعة سير الأعمال عن بعد لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع العاملين.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي ويأتي تدشين محطة التحويل الرئيسية جهد 400132 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في المنطقة والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال ومتطلبات النمو في الأحمال للمحطات الجديدة جهد 132 كيلو فولت في دبي وورلد سنترال».

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