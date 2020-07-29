«الداخلية» تطلق حملة موحدة للتوعية بصلاحية الإطارات

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

كشف اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي عن وقوع 915 حادثاً مرورياً العام الماضي، نتيجة لعدم صلاحية الإطارات، وعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبة والحمولة الزائدة، وأسفرت هذه الحوادث عن وقوع 97 حالة وفاة وإصابة 1281 شخصاً بإصابات مختلفة، خلال العام الماضي.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2020؛ تحت شعار «صيف مروري آمن» عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية، وتستمر الحملة خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، للوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2021.

قنابل موقوتة

وكانت «البيان» نشرت أول من أمس، تحقيقاً موسعاً حول أسباب تحوّل إطارات المركبات إلى «قنابل موقوتة»، حيث حدد خبراء المرور أسباب الحوادث وبشكل خاص خلال فصل الصيف وموسم السفر بالبر.

وأوضح اللواء الزفين أن حملة وزارة الداخلية تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة للوزارة على مستوى الدولة، بهدف حماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة وصلاحية المركبة، ومنها جاءت فكرة اختيار شعار حملة «صيف مروري آمن» والتي تتزامن مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر عن طريق البر ويتطلب ذلك اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة والإطارات والعمل على التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والذي لا يجب أن يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمتراً، حيث تؤدي الحمولة الزائدة على سطح المركبة إلى الإخلال بتوازنها وصعوبة السيطرة عليها.

وقال إن: «الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ونشر الوعي المروري بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات وسلامة المكابح، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطّريق، لاسيما أن حرارة الصيف الشديدة تؤثر سلباً في أداء الإطارات والمركبات الأمر الذي يتطلب الالتزام بالصيانة ومواعيد الفحص، خصوصّاً قبيل انطلاق السّائقين في رحلات طويلة». وأوضح أن: «الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، لتوحيد ودعم الجهود المحلية باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق».

وفي إطار آخر، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، جلسة توعوية لقائدي المركبات حول أهمية سلامة الإطارات خلال فترة الصيف، قدمها النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري، وعبدالرحمن كنون الشامسي مدير وحدة الحوادث وخدمة المساعدة على الطرق بشركة رافد، وأدار الجلسة الملازم أول مانع النقبي عبر خاصية البث المباشر على تطبيق الإنستغرام لشرطة الشارقة.

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