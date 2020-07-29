منح منتسبي شرطة رأس الخيمة شارة التميّز

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

منح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، جميع مرتب الشرطة شارة التميز الوظيفي تثميناً لجهودهم في فوز القيادة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة على مستوى الإمارة وذلك ضمن جائزة صقر للتميز الحكومي للعام 2020.

واستقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي والوفد المرافق له بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمديرين العامين وكبار ضباط القيادة وفرق العمل الفائزين بجوائز جائزة صقر للتميز الحكومي للعام 2020.

وتسلم قائد عام شرطة رأس الخيمة من الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة جائزة الجهة الحكومية الرائدة على مستوى الإمارة، كما تسلم العميد علي محمد القرصي مدير إدارة الاستراتيجية جائزة أفضل جهة في مجال الاستراتيجية وتسلم الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس وحدة الابتكار جائزة أفضل جهة في مجال الابتكار.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف إن حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على جائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي يعد إنجازاً غير مسبوق ولم يتأت إلا من خلال تظافر جهود كافة قطاعات وفرق عمل شرطة رأس الخيمة والتي حققت نتائج ريادية في تحقيق الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

ومن جهته، شكر قائد عام شرطة رأس الخيمة الدكتور محمد عبد اللطيف وجميع القائمين على برنامج صقر للتميز الحكومي على دورهم البارز في تحقيق التميز المؤسسي للجهات الحكومية.

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